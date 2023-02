Vice-prefeito de Maricá assume secretaria municipal na capital

O vice-prefeito de Maricá Diego Zeidan (PT) foi convidado para assumir a Secretaria de Economia Solidária da cidade do Rio de Janeiro. O político esteve entre os nomes convidados pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) para integrar o corpo de secretariado na capital.

O anúncio dos novos secretários faz parte de um acordo entre o PT e Paes para formar uma frente política ampla na cidade.

Procurada, a Prefeitura informou que não haverá substituição para o cargo de vice-prefeito. Zeidan deve tirar apenas uma licença temporária para poder trabalhar na pasta. Em seu perfil no Instagram, o político disse que já comunicou ao prefeito Fabiano Horta (PT) sobre o pedido de licença.

Sobre o convite, Zeidan afirmou que "é uma honra poder representar Maricá no governo do Eduardo Paes no Rio, para implementar lá nossa moeda social que ganhou fama mundial e poder levar minha experiência de quando fui gestor da Moeda Mumbuca no primeiro governo do Fabiano Horta”.



Além dele, a vereadora Tainá de Paula e o ex-vice-prefeito da capital Adilson Pires estão entre os nomes do Partido dos Trabalhadores convidados pela Prefeitura carioca para o corpo de secretários. Tainá ficará com a SMAC, a Secretaria Municipal do Ambiente e Clima, enquanto Adilson se tornará responsável pela pasta de Assistência Social.

O novo secretário de Economia Solidária é filho do ex-prefeito de Maricá Washington Quaquá, atual vice-presidente nacional do PT, e da deputada estadual Rosângela Zeidan. Ele deve assumir o comando da pasta até o fim de fevereiro.