Alerta fake! É falso que haverá tarifas entre as novas regras do Pix

Sistema de transferências instantâneas em vigor desde novembro de 2020, o Pix entrou em 2023 com novas regras. Desde 2 de janeiro, o limite individual por transação deixou de existir, o horário noturno passou a ser personalizado e os valores das modalidades Pix Saque e Pix Troco aumentaram. No entanto, as novas regras do pix se tornaram alvo frequente de notícias falsas, em mensagens que circulam nas redes sociais e em grupos de Whatsapp.

Uma das mais recentes, divulgada em tom alarmante, afirma que Lula resolveu cobrar tarifas para as transferências do Pix e criou novas regras. A principal seria a cobrança de uma série de taxas em diversos bancos e serviços como Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Transfeera. Veja:

PIX: novas regras do serviço passam a valer a partir desta segunda; veja o que muda Mudanças servem para simplificar regras de implementação e aprimorar a experiência dos usuários.

Tarifa Pix cobrada para transferências Banco do Brasil: 0,99% do valor da transação, com tarifa mínima de R$ 1 e máxima de R$ 10. Bradesco: 1,40% do valor por transação, sendo que o valor mínimo é de R$ 0,90 e o valor máximo é de R$ 9,00. Itaú: 1,45% do valor da transação, com tarifa mínima de R$ 1,75 e máxima de R$ 9,60 Santander – 1% do valor da transação, com tarifa mínima de R$ 0,50 e máxima de R$ 10. Transfeera: R$ 0,85 e R$ 0,30, a depender da quantidade de pagamentos. Tarifa Pix cobrada para recebimento

No entanto, a informação não passa apenas de uma nova versão de uma fake news já desmentida há um mês.

Todas as mudanças nas regras para esta modalidade de transferência são as mesmas válidas desde o dia 2 de janeiro, confira abaixo:

Fim do limite por transação

• A partir de hoje, o Pix deixa de ter um limite individual por transação, passando a valer apenas os limites diários por período (diurno ou noturno). Dessa forma, o cliente poderá transferir de uma vez todo o limite do período ou fazê-lo em diversas vezes. As regras para o cliente personalizar os limites do Pix não mudaram. As instituições financeiras terão de 24 a 48 horas para acatar a ampliação dos limites e deverão aceitar imediatamente os pedidos de redução.

Flexibilização do limite noturno

• Até agora, o período noturno, em que os limites de transferência são mais baixos, começavam às 20h e iam até as 6h do dia seguinte. Com a mudança, o correntista pode escolher se o período noturno começará às 22h, terminando às 6h.

Pix Saque e Troco

• Aumento dos valores disponíveis nas modalidades. Até agora, era possível sacar ou receber como troco R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 à noite. As quantias passaram para R$ 3 mil no período diurno e R$ 1 mil no período noturno.

Transferências a empresas

• BC retirou limite para transferências a contas de pessoas jurídicas pelo Pix. Caberá a cada instituição financeira determinar o valor máximo.

Compras

• Os limites das operações Pix com finalidade de compra passarão a ser iguais aos da Transferência Eletrônica Disponível (TED). Antes, eram atrelados aos limites dos cartões de débito.

Aposentadorias e pensões

• Tesouro Nacional poderá pagar aposentadorias, pensões e salários ao funcionalismo por meio de conta-salário associada ao Pix. Até agora, o PagTesouro, sistema da Secretaria do Tesouro Nacional que permite pagamentos pelo Pix, estava disponível apenas para receber taxas e multas, substituindo a Guia de Recolhimento à União (GRU).

Correspondentes bancários

• O BC facilitará o recebimento de recursos por correspondentes bancários por meio do Pix. Cada correspondente bancário poderá ter uma conta em seu nome para movimentação de valores relativos à prestação de serviços, desde que usada apenas para receber recursos.

Além disso, na instrução normativa editada em dezembro, o BC estabeleceu que, a partir de 3 de julho de 2023, as instituições financeiras estarão obrigadas a oferecer, no aplicativo associado ao Pix, uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece o recurso aos usuários, de forma facultativa.