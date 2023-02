Assessor de Alckmin, Djaci foi chefe de gabinete de ministérios do governo Bolsonaro

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse ter escolhido assessor de Alckmin com base em "experiência profissional acumulada" - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O novo assessor especial do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) foi chefe de gabinete de ministros bolsonaristas durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A informação foi apurada pela "CNN Brasil". Segundo o veículo, o assessor Djaci Vieira de Souza, foi nomeado para o cargo no fim de janeiro, alguns dias após ser exonerado pela gestão Lula (PT) da função de chefe de gabinete do Ministério da Educação, que exerceu durante quase todo o governo de Bolsonaro.

Ele entrou na função na época em que Abraham Weintraub estava à frente do ministério, em maio de 2019, e seguiu na função depois de sua saída. Djaci trabalhou sob o comando de Carlos Decotelli, Victor Godoy e Milton Ribeiro, ministro acusado de organizar um esquema de corrupção com a verba da Educação.

Com o MEC, ele preparava o despacho de expedientes e atos administrativos, além de acompanhar as atividades de comunicação social do governo.

Em nota à imprensa, o MDIC disse que escolheu Djaci com base em "sua experiência profissional acumulada, em diversos cargos da administração ao longo de quase 30 anos de carreira". Com Alckmin, ele deve ficar responsável pelas análises técnico-administrativas de processos submetidos ao vice.