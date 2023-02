Lula discute isenção do imposto de renda a dois salários mínimos

Em sua campanha eleitoral de 2022, Lula prometeu isentar o imposto de renda para quem ganhava até R$5 mil. Agora, o presidente avalia ampliar a taxa de isenção atual, de R$1.903 para a de dois salários mínimos, R$2.604.

A faixa atual, faz com que quem ganha menos de um salário mínimo e meio já tenha que pagar o imposto.

Se o salário mínimo subir para R$ 1.320 no Dia do Trabalhador, em maio, como o governo avalia anunciar, a depender da evolução dos gastos da Previdência, o problema aumenta, já que a cobrança do imposto passará a ser feita em cima do contracheque de mais empregados.

Se a mudança aumentar a tributação, a medida não poderia ser adotada em 2023 devido ao princípio de anterioridade que rege a tributação do IR. Por essa regra, mudanças que provocam alta do imposto só podem entrar em vigor no ano seguinte.