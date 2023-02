Anamaria Schneider é a nova secretária municipal de Saúde de Niterói

O prefeito de Niterói, Axel Grael, anunciou, nesta sexta-feira (03), que Anamaria Schneider é a nova secretária municipal de Saúde. Ela ocupava o cargo de diretora-geral da Fundação Estatal de Saúde de Niterói (FeSaúde). O prefeito destacou que Anamaria Schneider é uma profissional de saúde de extrema competência e que fez um trabalho importante de criação e estruturação da FeSaúde.

“A Anamaria já ocupou cargos importantes aqui em Niterói e em outros municípios. Temos uma identificação muito grande em termos de ideias para a área de Saúde da cidade. Ela será uma ótima secretária. Temos um plano de trabalho na Secretaria de Saúde. Já conversei com a nova secretária sobre aspectos importantes na parte hospitalar e na atenção básica. A gente precisa trabalhar sempre para que o atendimento ao cidadão seja o melhor possível. Demos passos importantes na área de suprimentos e na contratação de uma equipe nova de profissionais através de concurso público. Precisamos aprimorar sempre”, explicou Axel Grael.

A nova secretária ressaltou que assumir a Saúde de Niterói é um desafio muito grande. Ela agradeceu o convite do prefeito Axel Grael.

“Estou muito feliz e lisonjeada com o convite. É um convite de muita confiança. Estou muito disposta. A Secretaria de Saúde tem muitos e grandes projetos. Projetos de fortalecimento de entregas, de renovação da infraestrutura física e do parque tecnológico. Temos prioridades, sobretudo na área da gestão de pessoas e na área de insumos. Vamos trabalhar muito para fortalecer as entregas da Saúde para a população de Niterói. Acredito que, com a minha experiência, é possível fazer um trabalho intenso e muito importante para a cidade”, afirmou a nova secretária.

Biografia - Anamaria Schneider é sanitarista e atua na gestão de saúde há 37 anos. A trajetória acadêmica inclui: formação em enfermagem na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1983); mestrado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ (1998); e doutorado em Saúde Coletiva na mesma instituição.

Como gestora pública, Anamaria Schneider foi secretária municipal de Saúde da Prefeitura de Resende (1997-2004); coordenadora do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio (2005-2006); subsecretária de Desenvolvimento do Sistema de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro; e subsecretária geral de saúde do Município do Rio de Janeiro (2009-2013).

Nos últimos três anos e meio, Anamaria Schneider foi diretora-geral da FeSaúde. A instituição gere os serviços do Programa Médico de Família (PMF) e a Rede de Atenção Psicossocial de Niterói (RAPS). Durante a pandemia, ela coordenou, junto com a equipe da FeSaúde, os serviços de drive thru de vacinação e testagem contra a Covid-19. Pelo sucesso da ação, Anamaria recebeu o prêmio “Sou de Niterói” do jornal O Globo.