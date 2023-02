Segunda audiência pública do Plano de Mobilidade de Maricá está com inscrições abertas

A reunião será realizada de forma híbrida: presencialmente no Banco Mumbuca, no Centro, e pela internet, com transmissão ao vivo - Foto: Divulgação/Katito Carvalho

A Prefeitura de Maricá está com inscrições abertas para a segunda audiência pública do Plano de Mobilidade Urbana, que acontece na próxima quinta-feira (09/02), a partir das 18h. A reunião será realizada de forma híbrida: presencialmente no Banco Mumbuca, no Centro, e pela internet, com transmissão ao vivo. O objetivo do encontro é apresentar o documento de prognóstico para orientar cenários futuros e colher sugestões para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município.

“A participação popular durante todo o processo é essencial para que o documento final contemple as reais necessidades do município e funcione como ponto de partida para a promoção de melhorias que trarão mais segurança e acessibilidade para o trânsito, transporte e deslocamento”, afirmou o secretário de Urbanismo, Celso Cabral.

As inscrições podem ser feitas pelo site: www.marica.rj.gov.br/marica-mobilidade/participar-mobilidade/. Basta clicar em ‘participe’ e preencher o cadastro informando nome, telefone, endereço, CPF e se a participação será presencial ou online.