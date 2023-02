Eduardo Paes empossa 14 novos secretários no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, empossou 14 novos secretários na manhã dessa sexta-feira (3) , no Palácio da Cidade, em Botafogo , na Zona Sul do Rio de Janeiro. Os principais temas abordados nos discursos foram o combate à pobreza e às milícias.

Adilson Pires, ex vice-prefeito do Rio , assumiu a Secretaria Municipal de Assistência Social. Para ele, o desafio do Rio é encontrar uma solução para acolher a população de rua do município. São necessárias regras específicas para a internação compulsória de usuários de drogas.

A secretária do meio ambiente, Tainá de Paula, disse que o principal desafio será o enfrentamento às milícias na ocupação urbana irregular em diversas áreas da cidade.

Marcelo Calero, retorna à Secretaria Municipal da Cultura, pasta em que ele já havia ocupado em 2015.

Confira a lista dos novos secretários: