Rodrigo Neves assume como Secretário Executivo de Niterói

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) assumiu, na última quinta-feira (02), o cargo de Secretário Executivo do município. A cerimônia, realizada na Sala Nelson Pereira dos Santos, em São Domingos, oficializou o retorno do político à Prefeitura, que aconteceu à convite do atual prefeito da cidade, Axel Grael (PDT).

Em discurso, Grael disse que precisava contar com Rodrigo como "mais que um conselheiro" nesse momento em que a a Prefeitura tem "uma capacidade de investimento como essa cidade nunca teve". Ele também relembrou os mais de 10 anos de parceria da dupla, que começou em 2012, quando Grael assumiu como vice-prefeito da chapa de Rodrigo. "Fizemos com que a história de Niterói mudasse. Começamos um trabalho juntos que foi reconhecido pela reeleição do Rodrigo saindo ao final do segundo mandato com uma aprovação recorde, de 80%. Rodrigo inaugurou um método de gestão na Prefeitura. Conseguimos unir planejamento, gestão, escolhas corretas e prioridades”, declarou o atual gestor.

Em um longo e emocionado discurso, Rodrigo agradeceu a oportunidade, comentou sobre os projetos de Axel e refletiu sobre maneiras de se governar democraticamente em período de "ameaça à democracia". "No contexto da pós-modernidade e dessa realidade do século XXI, onde tudo é mais fluido e as instituições são mais inconstantes, uma sociedade de crise permanente da democracia, o diálogo das instituições e entre os poderes é fundamental para enfrentar os problemas concretos", destacou.

Sobre a tentativa de se eleger como governador do Rio nas últimas eleições, Rodrigo afirmou que ficou feliz com os 700 mil votos recebidos e que, mesmo sabendo da dificuldade que o contexto polarizado trariam ao pleito, ele "tinha que fazer essa disputa, porque, com todo respeito à outras cidades, ninguém fez no Brasil, nos últimos 10 anos, a transformação que nós fizemos na cidade de Niterói".

Em entrevista coletiva após o evento, o novo secretário Executivo disse que acredita que os próximos meses possam trazer "um ciclo extraordinário" para a cidade com novas possibilidades abertas "por uma parceria mais efetiva com o governo federal" e pelo diálogo com o governador Cláudio Castro (PL). O governador, opositor de Neves na última disputa eleitoral, recebeu ele e Axel para uma longa conversa na última semana que, segundo os políticos niteroienses, foi "muito positiva".

Também na coletiva, o prefeito Axel falou sobre as primeiras etapas a serem tomadas com a chegada de Rodrigo ao cargo. "A gente tem muita coisa para conversar. A Secretaria Executiva é a mais importante do governo, ela ajuda a coordenar as demais. Acho que o foco principal são as obras, que estão em andamento. Temos, esse ano, R$1 bilhão em investimentos na cidade. Então, temos que ter esse esforço de planejamento, de fazer com que o fluxo dos projetos aconteça e a gente não atrase essas obras. E outra questão fundamental são os serviços", destacou.

Questionado sobre a recusa ao convite para assumir como presidente do INSS, feito pelo atual ministro da Previdência Social, Rodrigo Neves brincou que optou por não aceitar porque sua esposa "não o deixou ir para Brasília". Durante o discurso na cerimônia, ele disse que seu amor por Niterói e compromisso pelo projeto político da cidade o motivaram a seguir trabalhando no município. "Eu vou morrer aqui nessa cidade, não saio de Niterói por hipótese alguma", finalizou.

A cerimônia contou ainda com a presença de Milton Cal (PP), presidente da Câmara Municipal, Paulo Bagueira (Solidariedade), atual vice-prefeito, e Bira Marques (PDT), que deixa a Secretaria Executiva com a chegada de Neves e assume a função de secretário de Educação. Outras lideranças políticas da região estiveram no palco do evento, que contou com cerca de 700 pessoas na plateia.