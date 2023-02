Após não se eleger, Bebeto vai assumir Secretaria de Eduardo Paes

Depois de não conseguir se eleger para deputado federal nas eleições de outubro de 2022, o tetra campeão do mundo de futebol Bebeto, vai ganhar um prêmio de consolação do prefeito do Rio, Eduardo Paes: ele vai ganhar um cargo na Prefeitura carioca, numa secretaria que ficará responsável por administrar o legado olímpico das Olimpíadas de 2016. A intenção de Eduardo Paes é criar uma Secretaria e entregá-la para Bebeto, que é filiado ao PSD, mesma legenda do prefeito.

Entre as obras construídas para a realização do jogos olímpicos de 2016, e que fazem parte do legado, estão a Arena Carioca 3, que vai virar uma grande unidade educacional; a Via Olímpica( um grande calçadão dentro do Parque Olímpico) e o Velódromo, que estava sob responsabilidade do governo federal, mas passou para a administração da prefeitura do Rio desde maio. Todas as obras que concentram o legado ficam na Zona Oeste do Rio.