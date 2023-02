Ministro confirma encontro com senador e chama tentativa de golpe de 'Operação Tabajara'

Durante conferência em Portugal, nessa sexta feira (3), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, não só confirmou ter recebido uma denúncia do senador Marcos do Val (Podemos-ES), sobre um plano golpista do então presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), para grampeá-lo, como qualificou tudo como uma 'Operação Tabajara'.

Moraes está no Brasil, e participou da conferência, que ocorre em Lisboa, através de chamada de vídeo. "A ideal genial era colocar escuta no senador para que o senador que pudesse gravar. A partir disso, poderiam solicitar a minha retirada da presidência dos inquéritos", disse o ministro.

De acordo com Alexandre Moraes, ele indagou a Marcos do Val se estaria disposto a formalizar a denúncia, através de um depoimento por escrito e assinado, mas o senador se negou. "Então, levantei e agradeci. O que não é oficial, não existe", finalizou o ministro.

Marcos do Val prestou depoimento durante cerca de 12 horas, na última quinta feira, na sede da Polícia Federal, em Brasília.