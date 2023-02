Deputado Federal toma posse acompanhado por suas cadelinhas

Em meio a posse dos 513 Deputados Federais na quarta-feira (01), em Brasília, quem ganhou a cena foram as cadelinhas Nikita e Rulfinha, filhas de quatro patas do deputado eleito pelo Rio de Janeiro, Marcelo Queiroz.

Após idealizar o projeto RJPET, que castrou mais de 200 mil animais em todo Estado do Rio de Janeiro, o maior programa de castração do mundo, o agora Deputado Federal, Marcelo Queiroz, eleito com 74 mil votos, tomou posse do seu novo cargo em Brasília, na Câmara Federal, acompanhado de Nikita e Rulfinha.

Para participação da cerimônia de posse, o deputado recebeu quatro convites, que distribuiu da seguinte forma: mãe, namorada, e claro que os outros dois para suas filhas de quatro patas.

“Nikita e Rulfinha são minhas inspirações para lutar nessa causa, pois cada uma teve uma história de superação. Hoje, adotadas, fazem parte da nossa família. Nada mais gratificante que poder estar junto delas nesse momento que é muito especial pra mim,” disse Marcelo.

Enquanto Secretário Estadual de Agricultura e responsável pelas Políticas Públicas de Proteção e Bem-Estar Animal, Marcelo sempre esteve à frente dessa causa.

De acordo com o deputado federal, o Estado do Rio de Janeiro está na vanguarda quando o assunto é proteção e bem estar dos animais e, hoje, já se consolida como uma referência mundial na instituição de políticas públicas nesse sentido.

Diversas ações foram realizadas a partir de 2020, quando foi criado oRJPET, dentro da estrutura da Secretaria Estadual de Agricultura: criação de um selo estadual para estabelecimentos que aceitam pets; campanhas quinzenais de adoção e conscientização; a implantação de placas de cunho educativo em estradas estaduais; o lançamento da raspadinha “Sorte Animal”, parceria com a LOTERJ, que destina parte dos lucros para projetos de proteção e bem-estar animal.

Unânime, no entanto, foi o estabelecimento do programa de castração de cães e gatos idealizado quando ele ainda exercia o cargo de Secretário de Estado de Agricultura, pasta responsável pelas políticas de proteção e bem estar animal (RJPET), que previa a realização de 100.000 castrações até o final de 2022, mas surpreendeu alcançando o dobro da meta, 200 mil castrações.

A castração é considerada pelos especialistas o método mais eficiente para lidar com a superpopulação de cães e gatos, pois evita uma série de problemas como o abandono, além de melhorar a saúde dos animais e reduzir as doenças transmitidas de pets para humanos.

Agora na Câmara federal, Marcelo está determinado a criar leis mais efetivas conta mais-tratos a animais, e tudo que margeia vale e gatos, além de animais de grande porte.

“Agora vamos trabalhar por leis mais firmes em defesa dos nossos animais,” afirmou o deputado.