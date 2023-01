União concede empréstimo de US$ 135 milhões ao município do Rio

Fernando Haddad, ministro da Fazenda , autorizou à União a conceder o aval de empréstimo de US$ 135,238 milhões ao município do Rio de Janeiro, junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Os recursos serão destinados ao financiamento parcial do Projeto de Ajuste e Desenvolvimento Sustentável.

O despacho do ministro, publicado no Diário Oficial da União (DOU), informou que o município atendeu todas as exigências na Lei da Responsabilidade fiscal e resolução do Senado, bem como os requisitos constitucionais , legais e normativos necessários à obtenção da garantia da União.