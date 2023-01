Justiça determina que Brasil recontrate médicos cubanos forçados a deixar o país em 2018

Foi aprovada pela Justiça Federal, na noite da última sexta-feira (28/01), a recontratação de mais de 1,7 mil médicos cubanos que tiveram de deixar o Brasil em 2018, quando o contrato do país com Cuba foi interrompido Às vésperas do início do governo de Jair Bolsonaro (PL).

A interrupção do acordo aconteceu em novembro de 2018. O governo de Cuba optou por não dar prosseguimento ao acordo que permitia que profissionais da medicina cubanos pudessem vir trabalhar em unidades de saúde brasileiras, através do programa Mais Médicos. O país insular tomou a decisão depois que o então recém eleito presidente Bolsonaro anunciou que faria alterações nos contratos estabelecidos entre as duas nações.

Nesta sexta (27/01), o Tribunal Regional Federal da 1ª Região aprovou o pedido da Associação Nacional dos Profissionais Médicos Formados em Instituições Estrangeiras e Intercambistas. 1.789 profissionais afetados pelo fim do acordo em 2018 devem retornar ao país.

No entendimento do Tribunal, a recontratação pode ajudar a ampliar o acesso e a qualidade da saúde pública em áreas de maior vulnerabilidade. A recontratação e retomada do Mais Médicos já havia sido apontada pelo como uma medida importante para o novo governo.