Alexandre de Moraes multa Telegram em R$ 1,2 milhão

O Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, multou o aplicativo Telegram em R$ 1,2 milhão por não ter cumprido ordem do tribunal de bloquear contas dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em sua totalidade. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (25).

Em 11 de janeiro, Moraes havia determinado o bloqueio de cinco canais e contas bolsonaristas, incluindo o de Nikolas Ferreira, deputado federal (PL). O descumprimento acarretaria em multa diária de R$ 100 mil. Segundo o ministro, o aplicativo cumpriu parcialmente a decisão, deixando o canal do deputado no ar, e pediu reconsideração da determinação.

Em sua nova decisão, Moraes afirmou que os bloqueios tem por objetivo "interromper a divulgação de discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática , concretizados por meio da divulgação de notícias e fatos falsos e fraudulentos."

O Telegram tem 5 dias para pagar a multa, a partir da intimação da decisão.