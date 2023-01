Rodrigo Neves irá comandar Secretaria Executiva de Niterói

Rodrigo Neves será o novo secretário Executivo de Niterói, cargo que foi ocupado pelo atual prefeito, Axel Grael, durante o governo de Neves. Na próxima semana, Axel e Neves passarão os dias em reuniões em Brasília.

“Tenho um amor e compromisso de vida com a população de Niterói, que é a cidade onde nasci, tive meus três filhos e minha neta. É um gesto de compromisso político, e vamos dialogar com as forças do estado”, diz Neves.

Neves já estava desempenhando compromissos como articulador do município antes mesmo da mudança ser oficial. Nessa terça (24), Neves e Grael participaram de um jantar com o governador Cláudio Castro, com quem Neves disputou o cargo de governador nas últimas eleições.