Após dados incompletos, novos gastos do cartão de Bolsonaro serão divulgados

A Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República informou, na última sexta (21), que os dados divulgados relativos ao cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro estão incompletos. Por isso, ainda há novos gastos a serem revelados.

No início de janeiro, a Secretaria-Geral da Presidência havia divulgado que o ex-presidente teria gastado pelo menos R$27 milhões em seu cartão corporativo. No entanto, de acordo com informações do Portal da Transparência os gastos somariam mais de R$75 milhões.

A Secom explicou que a diferença entre o valor divulgado e o total acontece porque as planilhas de gastos divulgadas no começo do mês se referiam apenas "à unidade gestora da Secretaria Especial de Administração da Presidência". A Secom informou, também, que o Portal da Transparência apresenta dados de outras unidades da Presidência.

Outros dados, classificados como sigilosos pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI), deverão permanecer sem ser publicados.