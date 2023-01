Lula demite comandante do exército, General Júlio César Arruda

Júlio César Arruda havia sido nomeado para o comando do Exército no dia 28 de dezembro - Foto: Divulgação/Comando Militar do Leste

O presidente Lula demitiu neste sábado (20), o general Júlio César Arruda do cargo de comandante do Exército, em meio à crise de confiança desencadeada pelos atos terroristas ao Planalto, no dia 8 de janeiro.

O substituto ao cargo será o atual comandante militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Paiva havia se pronunciado na última semana sobre o papel do Exército na defesa das instituições e declarou o exército como apolítico e apartidário.

Júlio César Arruda havia sido nomeado para o comando do Exército no dia 28 de dezembro, antes da posse de Lula à presidência.

O ex-comandante se encontrou com Lula no dia 20, em uma reunião organizada com o Ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Foi a primeira reunião do presidente com os comandantes das Forças Armadas depois de Lula defender punição para militares envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.