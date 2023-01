Governo dispensa último chefe da PRF indicado por Bolsonaro

O governo federal publicou no Diário Oficial da União desta sexta (20) a dispensa do superintendente da PRF no Piauí, Paulo Nunes Moreno.

O superintendente era o último dos 27 chefes locais indicados por Bolsonaro que ainda mantinha seu cargo. Os outros 26 foram exonerados pelo governo nesta quinta (19).

Os novos superintendentes regionais da PRF nos estados e no DF ainda não foram nomeados ou anunciados.