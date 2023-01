Bolsonaro será investigado e mais um processo e pode se tornar inelegível

O ex-presidente teria usado as dependências do Planalto para campanha política - Foto: Divulgação/ Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agenci

O ex-presidente teria usado as dependências do Planalto para campanha política - Foto: Divulgação/ Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agenci

Jair Bolsonaro será investigado em mais um processo pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A decisão foi tomada pelo Corregedor Geral da União, Benedito Gonçalves.

O ex-presidente é investigado em 16 ações. Essas ações têm como objetivo apurar possíveis abusos de poderes político e econômico por parte de Bolsonaro. Caso seja comprovada alguma irregularidade, ele pode ser condenado e se tornar inelegível.

No pedido de investigação, feito pela coligação do presidente Lula, o argumento foi de que Bolsonaro tenha utilizado as dependências do Planalto e da Alvorada para realizar campanhas políticas no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Segundo a coligação, o uso dos palácios para realizar encontro com governadores, deputados federais e artistas durante a campanha fere a finalidade dos bens públicos para favorecer um candidato.