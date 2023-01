Ministro da Justiça faz mudanças nos comandos da PRF e PF em 18 estados

Flávio Dino, ministro da Justiça, exonerou na última quarta-feira (18) , 26 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária federal, apenas o superintendente interino da corporação no Piauí, Jairo Lima, não foi dispensado.

As exonerações foram publicadas no Diário Oficial da União, assim como a troca dos diretores da Polícia Federal em 18 estados , feita pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa. As trocas fazem parte do plano de Dino de reduzir a interferência política de bolsonaristas nas duas instituições, no governo Lula.

O novo diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Souza Oliveira foi nomeado no dia 2 de janeiro.

O delegado Leandro Almada da Costa , vai comandar a Polícia federal no Rio de Janeiro.

