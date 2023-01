Celulares apreendidos dos invasores de Brasília serão periciados pela PF

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, divulgou na última sexta-feira (13) que os celulares apreendidos dos presos da invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, serão periciados pela Polícia federal.

A fim de identificar os organizadores da invasão ocorrida no dia 8 de janeiro, será comparado o material genético colhido dos presos com as amostras de DNA encontradas nos objetos depredados .

Além disso, estão sendo realizadas investigações nas contas bancárias de 52 pessoas e 7 empresas suspeitas de financiarem os ataques golpistas.