Aumento do salário mínimo para R$ 1.320 pode ser adiado

Parte da equipe econômica defende o adiamento do novo salario mínimo - Foto: Agência Brasil/ Divulgação

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad , divulgou em reunião na última quinta-feira (12) que o aumento do salário mínimo de R$1302,00 para R$ 1320,00 ainda será negociada com as centrais sindicais, podendo ser adiado. Essa medida é defendida por parte dos representantes da equipe econômica.

De acordo com o ministro, os R$ 6,8 bilhões destinados pela Emenda Constitucional da Transição foram insuficientes para pagar o aumento dos benefícios do INSS atrelados ao salário mínimo. O governo precisaria de R$ 7,7 bilhões para bancar o aumento do salário esse mês.

Com a medida provisória do antigo governo, o salário mínimo em 2023 está em R$ 1302,00. Esse valor representa um reajuste de 1,4% acima da inflação do ano passado.