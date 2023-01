Grupo de 46 deputados dos EUA pede revogação do visto de Bolsonaro

Um grupo de 46 deputados democratas enviou uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo a revogação do visto usado por Jair Bolsonaro para entrar no país. As informações foram divulgadas no"The Washington Post" ontem (11) e publicadas pelo portal Terra.

Acredita-se que Bolsonaro tenha entrado nos EUA, onde passa férias na Flórida desde 30 de dezembro do ano passado, com o visto A-1, destinado a políticos e diplomatas em missão oficial. O direito ao documento foi perdido automaticamente em 1º de janeiro de 2023, quando o novo presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu o poder.

"Nós entendemos que, desde que o sr. Bolsonaro entrou nos Estados Unidos quando ainda era o presidente do Brasil, ele pode ter feito isso com o visto A-1, que é reservado a indivíduos ou diplomatas em visitas oficiais. Nós requisitamos que você reavalie o status dele no país para garantir que haja base legal para sua estadia e revogue qualquer tipo de visto diplomático que ele possa ter", diz o documento.

Entre os deputados que assinaram a carta, estão Joaquin Castro e Gregory W. Meeks, esse último presidente do Comitê de Assuntos Internacionais até janeiro deste ano, quando os republicanos se tornaram a maioria na Câmara.

Na última segunda-feira (9), o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, foi questionado em sua coletiva diária sobre a situação de Bolsonaro no país. Ele afirmou que não poderia comentar o caso individual do ex-presidente pelas informações serem confidenciais, mas destacou que, quem perde o visto oficial e ainda está nos EUA, precisa "deixar o país ou pedir a mudança do status de migrante em até 30 dias".