Bolsonaro gastou R$ 1,46 milhão em hotel com cartão corporativo

Gastos do cartão corporativo foram divulgados hoje (12) - Foto: Divulgação/Agência Brasil

Foram tornados públicos nessa quinta (12), pela Secretaria Geral da Presidência da República, os dados do Cartão de Pagamento do Governo Federal, o cartão corporativo, do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Os dados foram divulgados pela agência de notícias Fique Sabendo, que havia solicitado que os dados se tornassem públicos.

Segundo o Estadão, dos 59 tipos de despesas feitas com o cartão, os gastos com hotel foram os mais altos.

Pelo menos R$ 13,6 milhões foram desembolsados em hospedagem.

Os hotéis também renderam as maiores notas fiscais de despesas no cartão corporativo, com valores variando entre R$ 115 mil e R$ 312 mil.

Um hotel, no Guarujá, onde Bolsonaro costumava se hospedar, recebeu, ao longo dos quatro anos do governo, R$ 1,46 milhão.

Ao todo, o ex-presidente gastou R$27.621.657,23 ao longo do seu mandato.

Os gastos de Jair Bolsonaro e de outros ex-presidentes estão disponíveis aqui, no site do Governo Federal.