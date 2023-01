Michelle Bolsonaro recebeu 565 visitas em um ano no Alvorada, aponta GSI

Uma informação que estava sob sigilo de 100 anos, imposto durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, teve sua divulgação liberada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Com isso, a lista de pessoas que visitaram a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro no Palácio da Alvorada, durante o último ano, passou a ser pública.

A informação sobre a lista foi requisitada pela primeira vez por um cidadão, durante o governo de Jair, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI). A resposta foi negada sob a justificativa de que o dado era pessoal e protegido por 100 anos.

Em dezembro, o veículo Estadão apresentou novo pedido de acesso à lista, que novamente teve a solicitação não atendida. Foi apresentado um recurso e, já na gestão Lula, a solicitação foi aceita.

No período de período entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, Michelle recebeu 565 visitas, segundo os dados fornecido pelos registros das entradas na residência oficial – tanto pela portaria principal quanto pela de serviço.

Entre os visitantes estão Nídia Limeira, diretora de Acessibilidade e Apoio a Pessoas com Deficiência do Ministério da Educação, com 51 visitas durante o ano; Claudir Machado, pastor que nas redes sociais se apresenta como “de direta e conservador”, com ao todo, 31 visitas à ex-primeira dama; sua cabelereira Juliene Cunha com 24 aparições e, por fim, Cynara Boechat, estilista das celebridades, tendo esta última feito cinco visitas.