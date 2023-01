Bolsonaro compartilha fake news sobre eleições e apaga rapidamente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou seu perfil no Facebook para compartilhar uma publicação com informações falsas a respeito do resultado das eleições, durante a madrugada desta quarta-feira (11/01). Duas horas depois, o post foi apagado de sua rede social.

A postagem trazia um trecho de uma entrevista com o procurador do Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez. No vídeo, Gimenez afirma que não é possível ver a quantidade de votos e insinua que a verificação do código-fonte das urnas não foi disponibilizada.

A informação não procede, uma vez que a apuração de cada um dos votos é feita de forma pública e em tempo real. Além disso, o código-fonte das urnas esteve disponível para a verificação desde cerca de um ano antes das eleições acontecerem.

O vídeo compartilhado por Bolsonaro vinha da conta de uma de suas apoiadoras. Ele apagou a postagem horas depois e, até o momento, não comentou o ocorrido.

Na última segunda (09/01), Bolsonaro foi internado em um hospital nos Estados Unidos após sentir dores no intestino. Ele já recebeu alta hospitalar, mas segue no país, para onde foi às vésperas da posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT).