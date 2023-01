Senado aprova intervenção federal no Distrito Federal

O decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determinando a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal foi aprovado hoje (10) pelo Senado. O decreto já estava em vigor desde domingo (8), e precisava da aprovação da Câmara, que já havia acontecido, e do Senado. Com a intervenção, válida até 31 de janeiro de 2023, a União assume o comando da segurança pública no Distrito Federal.

Apenas 8 senadores se posicionaram contra a medida adotada. São eles: Carlos Portinho (PL); Luiz Carlos Heinze (PP); Zequinha Marinho ( PL); Carlos Viana (PL); Eduardo Girão (Podemos ), Flávio Bolsonaro (PL); Plínio Valério ( PSDB) e Styvenson Valentin (Podemos).

Lula determinou a intervenção após bolsonaristas invadirem e depredarem as sedes dos Três Poderes, em Brasília, no último domingo. Ele nomeou Ricardo Garcia Cappelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça, como interventor. Nessa função, ele poderá requisitar recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos para executar as medidas necessárias à intervenção.

Criticado pela atuação diante do vandalismo provocado pelos bolsonaristas, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi afastado do cargo por Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal.