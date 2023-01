Cidadania-RJ emite nota de repúdio aos atos terroristas em Brasília

O Diretório Estadual do CIDADANIA no Estado do Rio de Janeiro, reunido no dia 09/01/2023, por videoconferência, decidiu apoiar por unanimidade a nota política assinada pelo seu Presidente Nacional Roberto Freire e pelos líderes das bancadas na Câmara dos Deputados e no Senado, respectivamente, Deputado Federal Alex Manente (SP) e Senadora Eliziane Gama (MA), de condenação veemente aos atos terroristas que estarreceram o Brasil e o mundo neste domingo, dia 08/01/2023, em Brasília, com a invasão e a depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, caracterizando claramente a tentativa de um golpe de estado, cuja rapidez com que foi debelada evidencia que os crimes contra a República e o Estado Democrático de Direito praticados por partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro poderiam ter sido impedidos caso houvesse o planejamento e o efetivo policial necessário por parte das autoridades responsáveis, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e o ex secretário de Segurança Pública Anderson Torres.

Diante do ocorrido, o CIDADANIA-RJ declara ainda o seu firme apoio às medidas que vem sendo tomadas em defesa da democracia pelas autoridades dos três poderes da República: o Decreto expedido pelo Presidente Luís Inácio Lula da Silva, que determinou a intervenção da União na segurança pública do Distrito Federal e a convocação de reunião com todos os governadores dos estados, a Presidente e Ministros do STF e os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, para uma manifestação conjunta e unitária de condenação dos atos terroristas praticados e da defesa do Estado de Direito Democrático; as determinações do Ministro do STF Alexandre de Moraes de afastamento por 90 (noventa dias) do Governador do DF e da retirada imediata dos manifestantes bolsonaristas dos acampamentos montados em frente às unidades militares em todo o país, além do indiciamento daqueles envolvidos, direta ou indiretamente, nos atos terroristas de 08/01/2023; e a convocação de Comissão Parlamentar de Inquérito no Senado, para apurar a responsabilidade pelos atos terroristas praticados, inclusive suas lideranças e financiadores.

Finalmente, o CIDADANIA-RJ vem propor ao Diretório Nacional a articulação com os demais partidos políticos e entidades da sociedade civil, bem como conclamar o conjunto do partido em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, a se engajar em uma grande mobilização em defesa firme e vigilante da democracia e dos valores e direitos do Estado Democrático consagrados na Constituição Cidadã de 1988, além da punição rigorosa aos terroristas, em especial, suas lideranças e financiadores, com base no disposto na Lei de Defesa do Estado de Direito Democrático.