Partidos políticos vão pedir impeachment do governador do Distrito Federal

O Partido dos Trabalhadores (PT), o Psol e a REDE vão protocolar um pedido de impeachment de Ibaneis Rocha, do MDB, atual governador do Distrito Federal, após atos de vandalismo ocorrido durante todo o último domingo (8), em Brasília. Segundo os partidos de oposição, Ibaneis foi negligente e responsável pela falha nas forças de segurança estaduais que levou à invasão do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal (STF) e Palácio do Planalto.

O governador, que já teve o mandato suspenso pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, teve o pedido de impeachment endossado também pelo partido do Partido Verde – PV.

"Diante de todos os fatos vivenciados no Distrito Federal hoje, o PSOL DF apresentará o pedido de Impeachment do atual governador e a responsabilização de todos os envolvidos no caso", disse o partido

Ibaneis Rocha está sendo acusado de não fazer o necessário para evitar a invasão dos prédios públicos em Brasília | Foto: Renato Alves/ Agência Brasília

em nota.

O pedido será protocolado na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) na tarde desta segunda-feira (9).