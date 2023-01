Movimentos sociais organizam ato na Cinelândia nesta segunda (9)

Movimentos sociais de esquerda e centrais sindicais organizam, para a noite desta segunda-feira (9), um ato na Cinelândia, no Centro do Rio. A mobilização acontece após a invasão do Congresso Nacional, na tarde desse domingo (8).

Com o objetivo de defender o Estado Democrático de Direito e a não concessão de anistia para aqueles que pedem golpe, a manifestação desta segunda pretende ser uma espécie de “resposta” para os atos extremistas.

“Exigimos ação enérgica do governo para garantir a soberania popular, o cumprimento da Constituição e o pleno exercício da democracia. Soberania que através do voto, elegeu o presidente da República e o Congresso Nacional”, disse nota conjunta das Centrais Sindicais.

A mobilização proposta surge após bolsonaristas radicais entrarem na Esplanada e invadirem o Congresso Nacional, em Brasília, na tarde deste domingo (8). Eles chegaram a acessar o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto e a depredar as sedes dos três Poderes.

Políticos e autoridades se pronunciaram condenando a invasão. Presidentes de outros países também fizeram publicações criticando os atos terroristas contra a democracia brasileira.

Por conta do caos, o presidente Lula decretou intervenção federal no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro.