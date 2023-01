Claudio Castro se reúne com representantes dos poderes do Estado

O governador Cláudio Castro se reunirá nesta segunda-feira (09) com representantes dos poderes do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara.

No encontro, serão discutidas medidas de enfrentamento contra possíveis manifestações no território fluminense.

Estarão presentes membros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Ministério Público, do Tribunal Regional Federal, da Defensoria Pública e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.