Presidente Lula decreta intervenção federal no DF - Foto: Reprodução

Neste domingo (8), após o caos terrorista provocado por vândalos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lula veio a público anunciar a decretação de intervenção federal no Distrito Federal. Essa decisão é uma resposta aos atos antidemocráticos de manifestantes radicais que depredaram o patrimônio nacional do governo em Brasília.

A ordem vale até o dia 31 de janeiro e nomeou Ricardo Garcia Cappelli para o cargo de interventor. "O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção”, diz o decreto.

Ainda de acordo com o decreto, o objetivo é “pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública”.

O presidente Lula fez o anúncio em Araraquara, no interior de São Paulo, local onde está neste final de semana acompanhando os danos e consequências das fortes chuvas na região.

Os ataques à democracia tem sido constantes desde a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi eleito através dos votos nas urnas em 2022. Apoiadores de Bolsonaro seguem realizando protestos antidemocráticos que contestam o resultado das eleições de outubro.