Governador do DF exonera Anderson Torres, secretário de segurança pública e ex-ministro de Bolsonaro

Por determinação do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, foi exonerado neste domingo (8) o secretário de segurança pública do DF, Anderson Torres, que também é ex-ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Bolsonaro.

Ele foi responsabilizado por diversos nomes da política e do direito pelas invasões e caos terroristas promovidos por radicais apoiadores de Jair Bolsonaro.

Diante deste cenário, o governador Ibaneis Rocha decidiu exonerar o secretário de segurança.