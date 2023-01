Presidente da França deve vir ao Brasil para retomar relações entre os dois países

O Presidente da França, Emmanuel Macron, deve visitar o Brasil em breve. De acordo com informações do jornal "O Globo", o Governo do país europeu planeja retomar a proximidade nas relações diplomáticas entre os dois países, que foi marcada por animosidade e atritos nos últimos quatro anos.

Macron deve aproveitar o início do governo Lula (PT) para rearticular os diálogos. Durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL), Macron criticou a forma como o ex-presidente lidava com a crise ambiental na Amazônia. Bolsonaro, em contrapartida, respondeu zombando da esposa do político francês.

A expectativa é que o francês venha para o Brasil ainda em janeiro, junto da ministra das relações exteriores, Catherine Colonna. Uma fonte diplomática afirmou ao jornal "O Globo" que o interesse da França está ligado ao fato de "o Brasil está na encruzilhada de várias questões mundiais, como futuro presidente do G20, como país de imensos recursos naturais, produtor de bens alimentares, e com capacidade de diálogo com nações africanas e com Rússia e China.

Lula e Macron já se conheceram em 2021, quando o atual presidente eleito visitou a Europa e foi recebido pelo francês. Quando o resultado da apuração das urnas foi divulgado em outubro do ano passado, o presidente europeu foi um dos primeiros líderes políticos estrangeiros a comentar a respeito.