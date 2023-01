Rodrigo Neves é convidado a assumir presidência do INSS, mas recusa

O ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves (PDT) foi convidado a assumir a presidência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). De acordo com informações do próprio político, a proposta foi feita pelo novo ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT). Neves recusou o convite.

Rodrigo afirmou que preferiu não aceitar a posição oferecida pelo colega pedetista, que é presidente do partido, por considerar que o órgão deve ser "dirigido por um servidor federal de carreira, com experiência na área da previdência". Além disso, ele também citou a dedicação a "outros projetos" como motivos para dizer não ao convite.

Em sue perfil no Twitter, o político aproveitou para comentar sobre sua visão a respeito do trabalho feito pelo Instituto. "É fundamental a mobilização das melhores energias dos servidores do INSS para avançar na modernização e na agilização de análise e concessão de benefícios, aposentadorias e pensões", escreveu na rede social.

Essa semana em Brasília recebi honroso convite do amigo Ministro @CarlosLupiPDT para assumir a Presidência do INSS.



Diante da especifidade do órgão, agradeci mas sugeri que fosse dirigido por um servidor federal de carreira, com experiência na área da previdência. (...) pic.twitter.com/qLAhh6PFtC — Rodrigo Neves (@_RodrigoNeves_) January 6, 2023

Rodrigo Neves foi candidato ao Governo do estado do Rio de Janeiro e terminou a disputa eleitoral em terceiro lugar, atrás de Marcelo Freixo (à época, no PSB) e do candidato reeleito Cláudio Castro (PL). Durante o segundo turno das eleições, ele seguiu o direcionamento de Carlos Lupi e de seu partido e declarou apoio a Luís Inácio Lula da Silva (PT) na disputa presidencial.