Ações da Petrobras caem após anúncio de renúncia do presidente da empresa

A renúncia de Castro Paes de Andrade, presidente da Petrobrás, na terça-feira (3) resultou na queda de mais de 1% das ações da estatal petrolífera. Em seu lugar, no comando da empresa, assumiu, hoje (4), João Henrique Rittershaussen de forma interina.

O mandato do então presidente terminaria em abril, porém a saída antecipada aconteceu para que ele possa assumir a Secretaria de Gestão no governo de Tarcísio Freitas, em São Paulo. Andrade foi o 4º presidente da Petrobrás durante o governo de Bolsonaro e estava no cargo desde junho de 2022.

O Ministério das Minas e Energia confirmou ontem que o senador Jean Paul Prates será indicado para assumir o comando da empresa. Lula já havia indicado Prates, desde o final do ano passado, como próximo presidente dessa estatal. Sua indicação oficial será formalizada após trâmites na Casa Civil.