Bolsonaro ainda se diz presidente nas redes sociais

Após a posse de Lula, no último domingo (1°), como novo chefe do Executivo, Jair Bolsonaro deixou oficialmente o título de Presidente do Brasil. No entanto, em suas redes sociais, Bolsonaro ainda não atualizou seu cargo.

Nessa terça-feira (3), Bolsonaro ainda realizou publicações se referindo à realizações do seu governo, sem qualquer menção à posse de Lula.

Sua descrição nas redes sociais aparece como “Capitão Paraquedista do Exército Brasileiro. Presidente da República Federativa do Brasil. Candidato à reeleição com o número 22”.

Exceto no seu canal do Telegram, que se chama “Canal de Jair M. Bolsonaro”, sem citar qualquer cargo.

O Google atualizou o cargo do militar para "ex-presidente do Brasil" ainda no domingo (1º), antes mesmo da cerimônia de posse de Lula.