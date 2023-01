Tecnologia da PF intercepta drone suspeito na posse de Lula

A Polícia Federal, usando tecnologia de última geração, interceptou um drone suspeito no último domingo (1º) durante a posse presidencial de Lula e Alckmin na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.

O equipamento "Drone Gun Tactical", operada pela PF , é uma arma antidrone com antenas direcionais, painel de controle com áudio e sensor óptico que intercepta e assume o controle dos drones, fazendo-os pousar para inspeção. É um equipamento pesado com cerca de 7 quilos, que precisa ser operado com as duas mãos, segundo a fabricante da arma.

A nova tecnologia, com design de rifle, identifica drones suspeitos por meio de frequência e ondas de rádio, fazendo pousá-los exatamente no mesmo local onde foram levantados , o que facilita a identificação dos donos.

Esse dispositivo já é, inclusive, utilizado em presídios de São Paulo, evitando que drones levem celulares, drogas e armas para os presidiários.