Lula assina decretos para revogar sigilos indevidos; Bolsonaro reage

O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assinou hoje (2) um pacote de decretos para revogar medidas do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), como o sigilo de 100 anos. As informações são do portal IG.

Ao tomar conhecimento do decreto assinado por Lula, que autoriza a análise para derrubada de sigilos indevidos, o ex-presidente se pronunciou em suas redes sociais, que, caso isso aconteça, irá à Justiça contra o petista e o governo federal.

Segundo um dos integrantes do grupo de whatsApp, senador do PL, Bolsonaro não vai aceitar se informações íntimas se tornarem públicas, assim como o conteúdo de sua caderneta de vacinação.

Um ex-assessor de Bolsonaro afirmou que o que querem fazer com ele é perseguição política.

O decreto prevê que haverá uma avaliação de 30 dias por órgãos responsáveis para saber quais assuntos foram colocados em sigilo irregularmente.

O relatório apresentando todas as informações cabíveis será divulgado no final do mês de janeiro.