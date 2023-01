Presidente da Petrobrás afirma que não há justificativa para aumento da gasolina

O futuro presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates (PT) do governo Lula divulgou hoje (2) no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, que não há nenhuma razão para o aumento dos combustíveis. Governo renovou "imposto zero" para a gasolina até o fim de fevereiro.

Segundo o senador, que ainda não tomou posse, as distribuidores de combustíveis estão se oportunizando ou fazendo ação política.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que tomou posse hoje, já havia solicitado à equipe econômica do governo Bolsonaro para não prorrogar a isenção da cobrança do PIS/COFINS sobre os combustíveis. Mas para não prejudicar a popularidade do governo Lula no início de seu mandato, o presidente optou pela prorrogação da isenção até o final de fevereiro para não impactar a arrecadação do governo federal. Com a volta da cobrança dos impostos, a gasolina já iria aumentar R$ 0,69 em janeiro, de acordo com Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

O novo governo já começou o ano com um déficit de R$ 231,5 bilhões.