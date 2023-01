Confira a agenda de Lula no primeiro dia de mandato

Um dia após a posse presidencial, a agenda de Lula já está reservada das 9h30 às 17h30. O presidente terá 15 reuniões, e todas serão realizadas no Palácio do Itamaraty, em Brasília (DF).

09h30 -- Reunião com o Rei Felipe VI da Espanha

10h -- Reunião com o presidente da Bolívia, Luis Arce Alberto Catacora

10h30 -- Reunião com o presidente da República da Argentina, Alberto Ángel Fernández

11h -- Reunião com o presidente da República do Equador, Guillermo Lasso

11h30 -- Reunião com o presidente da República do Chile, Gabriel Boric Font

12h -- Reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza

12h30 -- Reunião com o presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro

13h -- Reunião com a presidenta da República de Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento

14h30 -- Reunião com o vice-presidente da República Popular da China, Wang Qishan

15h -- Reunião com o presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço

15h30 -- Reunião com o primeiro-ministro da República do Mali, Choguel Kokalla Maiga

16h -- Reunião com o presidente da República Democrática do Timor-Leste, José Ramos-Horta

16h30 -- Reunião com o vice-presidente da República de Cuba, Salvador Antonio Valdés Mesa

17h -- Reunião com o presidente do Conselho de Ministros da República do Peru, Luis Alberto Otárola Penaranda

17h30 -- Reunião com o presidente da Assembleia Nacional da República Bolivariana da Venezuela, Jorge Rodrigues