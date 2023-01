“Vou governar para todos e todas”, afirma Lula no Palácio do Planalto

Presidente discursou no parlatório do Planalto - Foto: Reprodução/TV Brasil

Após receber a faixa de presidente de representantes do povo no alto da rampa do Palácio do Planalto, Lula discursou no parlatório, no fim da tarde deste domingo (1º).

O chefe de estado começou se dirigindo aos seus eleitores, agradecendo pela lealdade, e também aos eleitores de outros candidatos, reforçando o lema de união da sua candidatura.

“Vou governar para os 215 milhões de brasileiros e brasileiras, e não apenas para quem votou em mim. Vou governar para todas e todos, olhando para o nosso luminoso futuro em comum, e não pelo retrovisor de um passado”, disse.

O presidente se emocionou ao falar da fome no País e mencionou o dever de acabar outra vez com a subnutrição.

“Fila na porta dos açougues, em busca de ossos para aliviar a fome. E, ao mesmo tempo, filas de espera para a compra de jatinhos particulares. Tamanho abismo social é um obstáculo à construção de uma sociedade justa e democrática, e de uma economia próspera e moderna”, afirmou.

Lula também assumiu o compromisso de combater todas as formas de desigualdade, seja de renda, de gênero ou de raça. ‘É inadmissível que os 5% mais ricos detenham a mesma fatia de renda que os demais 95%’, exclamou.

O presidente não esqueceu citar em seu discurso a existência da discriminação e do racismo no Brasil.

“Somos um povo de muitas cores, e todas devem ter os mesmos direitos. Ninguém terá mais ou menos amparo do Estado, ninguém será obrigado a enfrentar mais obstáculos pela cor de sua pele”, declarou.

Lula também fez questão de lembrar conquistas de seus antigos governos, como o fato Brasil ter se tornando a sexta maior economia do mundo e a saída de mais de 30 milhões de brasileiros da extrema pobreza.

“O Brasil consolidou-se como referência mundial no combate à desigualdade e à fome, e passou a ser internacionalmente respeitado. Fomos capazes de realizar tudo isso cuidando com total responsabilidade das finanças do país. Nunca fomos irresponsáveis com o dinheiro público”, expôs.

Como promessas de governo, o presidente voltou a falar da geração de empregos, reajuste do salário mínimo acima da inflação, barateamento do preço dos alimentos, criação de mais vagas nas universidades, investimento na saúde, na educação, ciência e cultura, além da retomada de obras de infraestrutura e do Minha Casa Minha Vida.

“Na luta pelo bem do Brasil, usaremos as armas que nossos adversários mais temem: a verdade, que se sobrepôs à mentira; a esperança, que venceu o medo; e o amor, que derrotou o ódio. Viva o Brasil. E viva o povo brasileiro!”, concluiu, finalizando seu discurso.