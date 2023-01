Programa Supera Rio é prorrogado até dezembro de 2023

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, na última quinta-feira (29), a prorrogação por mais um ano do Programa Supera Rio, sendo aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) e sancionada pelo governador do estado.

O programa do Estado do Rio de Janeiro, que começou durante a pandemia , foi estendido até dezembro de 2023. O benefício paga até R$ 380 mensais à famílias em situação de vulnerabilidade, na faixa da pobreza ou extrema pobreza; além de famílias atingidas pelas chuvas de fevereiro e março em Petrópolis. Cerca de 900 famílias da região serrana recebem o benefício.

O Supera garante um valor mensal de R$280,00 e pode ser ampliado em R$ 50 por filho à família de no máximo duas crianças; já incluído o valor de R$ 80 do auxílio gás.

Desde a pandemia, o programa já atendeu aproximadamente 477 mil famílias , representando um investimento de R$ 25 milhões por mês.

Os beneficiários desse programa, têm que comprovar renda familiar mensal per capita igual ou inferior a R$ 210,00 e inscrição no CadÚnico. Também tem direito ao benefício, trabalhadores que perderam o trabalho formal com salário mensal inferior a R$ 1501,00 na pandemia e profissionais autônomos com os mesmos critérios.