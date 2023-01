Apoiadores fazem fila em Brasília para assistir posse de Lula

A Esplanada dos Ministérios, cenário da terceira posse do presidente eleito Lula, já amanheceu lotada neste domingo (1º). Apoiadores do petista chegaram cedo para conseguir assistir o novo chefe do executivo subir a rampa do Palácio do Planalto.

A fila já passa dos 4 km. Antes das 7h, caravanas e pedestres já ocupavam as entradas ao gramado central da Esplanada dos Ministérios. A expectativa é de que 300 mil pessoas acompanhem a posse na Esplanada.

No local, policiais militares fazem revista e confiscam itens proibidos.

O cortejo, que desfilará pela Esplanada, sairá da Catedral Metropolitana às 14h.



Faixa

A passagem da faixa está marcada para as 15h, na Praça dos Três Poderes. Será permitida a presença de espectadores assistindo e a capacidade máxima é de 40 mil espectadores. O acesso ao local acontece até 12h30, ou até atingir público máximo.