Posse de Lula é a última a acontecer dia 1º de janeiro

A posse presidencial no primeiro dia do ano foi estabelecida na Constituição de 88 - Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

A posse de Lula, neste domingo, será a última posse presidencial a acontecer no dia 1° de janeiro. Uma emenda constitucional, aprovada em setembro do ano passado, previa a mudança da data. Segundo a nova regra, a posse do presidente e vice acontecerá no dia 5 de janeiro e a dos governadores e vices, no dia 6.

A posse de prefeitos e vices continuam a acontecer no dia 1º de janeiro. Deputados e senadores serão empossados somente em 1º de fevereiro do próximo ano.

A posse presidencial no primeiro dia do ano foi estabelecida na Constituição de 88. O primeiro presidente a ser empossado no primeiro dia do ano foi Fernando Henrique Cardoso.

As datas da posse coincidirem no mesmo dia tanto para presidente quanto para governadores torna mais difícil a presença dos chefes do Executivo dos estados na posse presidencial. Alguns estados têm as cerimônias pela manhã, para que os governadores consigam estar em Brasília à tarde.

A posse logo após as festividades de Réveillon também dificulta a participação popular e a presença de autoridades e chefes de estado.