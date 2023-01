Manifestantes bolsonaristas xingam Mourão após discurso

O ex vice-presidente da República, Hamilton Mourão (Republicanos), realizou, na noite deste sábado (31/12), o último pronunciamento oficial da Presidência antes da posse do presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT), que acontece neste domingo (01/12). Cumprindo a função como presidente em exercício após a saída antecipada de Jair Bolsonaro (PL) do Palácio da Alvorada, o general apareceu em rede nacional para comentar sobre fim de mandato.

No discurso, Mourão afirmou que, apesar da mudança de gestão, o país não muda de regime e, portanto, "nosso caráter democrático com poderes equilibrados e harmônicos" será mantido. Ele ainda afirmou que a alternância de poder é "saudável e deve ser preservada". O vice também alfinetou o comportamento de Bolsonaro, que tem evitado aparições desde sua derrota nas urnas e viajou para os EUA na última semana de mandato.

"Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de País deixaram com que o silêncio ou o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta, para alguns por inação e para outros por fomentar um pretenso golpe", declarou Mourão, em pronunciamento.

Manifestantes xingam discurso e tentam invadir casas de generais

A repercussão do pronunciamento entre apoiadores de Jair Bolsonaro não foi muito positiva. Mourão chegou a falar diretamente com os eleitores de sua chapa, pedindo para que retornassem "à normalidade da vida" e confiassem que seus "representantes eleitos farão dura oposição ao governo sem fazer oposição ao Brasil”. Apesar disso, sua fala não foi bem recebida e o político foi criticado por alguns manifestantes pró-Bolsonaro.

De acordo com testemunhas, um grupo de manifestantes acampado em frente ao QG das Forças Armadas em Brasília vaiou o pronunciamento e puxou um coro de "Hei Mourão, vai tomar no c*" após a exibição do discurso. Gritos de "frouxo" e "traíra" também foram ouvidos entre grupos reunidos em protesto.

Alguns dos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro chegaram a tentar invadir um setor militar onde ficam as casas dos generais do Exército. Nas redes sociais, circulam registros do momento em que manifestantes reclamam com agentes de um tropa de choque das Forças que detiveram o movimento. Confira o vídeo:

Relatos de testemunhas afirmam que os grupos também exigiam ação antidemocrática do Exército e aguardavam que uma "intervenção" dos militares fosse convocada pelo presidente em exercício durante o pronunciamento.

A fala de Mourão também foi criticada indiretamente nas redes sociais pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. "A cada momento crítico que exige confiança no líder que nos conduziu até este momento, mais máscaras caem", escreveu o político, poucos minutos após o fim do pronunciamento.

Meu conselho aos mais jovens: não deixe que o ego e a ambição por poder te ceguem. Se isto ocorrer vc jamais será líder, pois para ser um é inerente que saiba ser liderado. pic.twitter.com/c4SrzjmCDB — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) January 1, 2023

A mudança de gestão do Executivo será oficializada na tarde deste domingo (01/01), quando Lula e seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), serão empossados em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. A cerimônia deve acontecer depois do tradicional cortejo com o percurso entre a Esplanada dos Ministérios e o Congresso Nacional.