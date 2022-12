Divulgado novo secretariado da 2ª gestão de Claudio Castro

Claudio Castro, governador do Rio de Janeiro, divulgou na última sexta feira (30) os nomes dos políticos que irão compor as 32 pastas do seu próximo mandato a partir de 1º de janeiro de 2023.

A equipe contará com novos nomes e com 13 dos atuais secretários, das áreas econômica e segurança pública.

Os titulares das pastas são: Nicola Miccione, da casa Civil; Rodrigo Bacelar, do Governo ; Rodrigo Abel, da Chefia de Gabinete; Leonardo Lobo, da Fazenda; Nelson Rocha , do Planejamento; Doutor Luizinho, da Saúde; Patrícia Reis, da Educação; Dr. Serginho, da Ciência e Tecnologia; Coronel Henrique Pires, da Polícia Militar; Fernando Albuquerque, da Polícia Civil; Leonardo Monteiro, da Defesa Civil e Bombeiros; Maria Rosa Lo Duca Nebel, da Administração Penitenciária; Edu Guimarães , do Gabinete de Segurança Institucional; Igor Marques, da Subsecretaria de comunicação; Washington Reis, do Transporte e Mobilidade Urbana; Uruan Cintra , da Infraestrutura e Cidades; Jair Bittencourt, da Agricultura; Gustavo Tutuca, do Turismo; Vinícius Farah, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Hugo Leal, do Óleo, Gás , Energia e Indústria; Danielle Barros, da Cultura; Rafael Picciani, do Esporte; Bruno Dauaire, da Habitação; Rosangela Gomes, da Assistência Social; Heloísa Aguiar , da Secretaria Especial de Mulheres; Mauro Farias, da Transformação Digital; Kelly Christian Silveira de Matos, do Trabalho; André Moura, da Representação em Brasília; Alexandre Isquierdo, da Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável; Demétrio Farah, da Controladoria-Geral do Estado; Eduardo Merlin, da Rio Previdência; Bruno Dubeaux, da Procuradoria-Geral do Estado.

O vice-governador, Thiago Pampolha, assumirá concomitantemente a Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade.