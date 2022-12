Haddad anuncia duas mulheres para presidência do Banco do Brasil e Caixa

Fernando Haddad, futuro ministro da Fazenda do governo Lula, anunciou hoje (30), o nome de duas mulheres para os cargos de presidente do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.

Rita Serrano será a próxima presidente da Caixa Econômica Federal e Tarciana Medeiros será a primeira mulher na presidência do Banco do Brasil.

O anúncio foi feito pelo futuro ministro após reunião da equipe de transição do governo em Brasília. Segundo Haddad, elas estão absolutamente alinhadas com o plano do governo do presidente Lula.

Rita Serrano e Tarciana Medeiros já possuem uma sólida experiência nos seus respectivos bancos.

De acordo com o portal G1, Rita Serrano trabalha na Caixa desde 1989. Ela já presidiu o Sindicato dos Bancários do ABC Paulista e desde 2014 é conselheira do Conselho de Administração da Caixa.

Já Tarciana Medeiros é funcionária do Banco do Brasil desde 2000, ocupando o cargo de gerente executiva desde 2019.