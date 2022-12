Divulgada a lista dos últimos 16 ministros que vão compor a Esplanada

Luiz Inácio Lula da Silva, Lula, presidente diplomado, divulgou hoje (29) a lista dos últimos 16 nomes de ministros que faltavam para compor os 37 ministérios do seu governo.

Os nomes dos futuros ministros das 16 pastas restantes são: Marina Silva para a pasta do Meio Ambiente; Simone Tebet, do Planejamento; Carlos Lupi, da Previdência; Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário; Jader Filho, das Cidades; Renan Filho, dos Transportes; Sônia Guajajara, dos Povos Originários; Gonçalves Dias , do Gabinete de Segurança Institucional (GSI ); Paulo Pimenta, da ComunicaçãoSocial ( SECOM ); Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária; Waldez Góes, do Desenvolvimento regional; André de Paula, da Pesca; Juscelino Filho, das Comunicações; Alexandre Silveira, das Minas e Energia; Ana Moser, dos Esportes; Daniela do Waquinho, do Turismo.

As outras 21 pastas que compõem a Esplanada dos Ministérios a partir do dia 1º de janeiro de 2023, já haviam sido anunciados anteriormente. São eles: Jorge messias, da Advocacia-Geral da União (AGU ); Rui Costa, da Casa Civil; Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia; Vinícius Carvalho, da Controladoria Geral da União (CGU ); Margareth Menezes , da Cultura; José Múcio Monteiro, da Defesa; Wellington Dias , do Desenvolvimento Social; Silvio Almeida , dos Direitos Humanos; Camilo Santana, da Educação; Fernando Haddad, da Fazenda; Esther Dweck, da Gestão; Anielle franco, da Igualdade Racial; Geraldo Alckmin, da Indústria e Comércio; Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública; Cida Gonçalves , das Mulheres; Márcio França , fdos Portos e Aeroportos; Mauro Vieira , das relações Exteriores; Alexandre Padilha , das relações Institucionais; Nìsia Trindade, da Saúde; Márcio Macêdo, da Secretaria-Geral da República e Luiz Marinho, do Trabalho.

“Quero que vocês façam parte da história política desse país, de um momento em que tivemos essa coragem de assumir o Brasil numa situação extremamente delicada”, afirmou Lula a seus novos ministros, que o acompanharam durante o anúncio.

Lula acrescentou que ainda na primeira semana deve realizar uma primeira reunião de gabinete. Ele pediu aos novos ministros que sejam “democráticos” na montagem de suas equipes, garantido diversidade nos ministérios, e também que privilegiem nomes com qualificação técnica.