Ministério da Justiça autoriza uso da Força Nacional na posse de Lula

O Ministério da Justiça autorizou a utilização da Força Nacional durante a posse do presidente eleito, Lula.

De acordo com medida publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (28) e assinada pelo secretário-executivo da pasta, Antonio Ramirez Lorenzo, a Força Nacional poderá ser empregada até o dia seguinte à cerimônia, 2 de janeiro. A tropa irá auxiliar a Polícia Rodoviária Federal em atividades de escolta.

“A operação terá o apoio logístico do órgão demandante, que deverá dispor da infraestrutura necessária à Força Nacional de Segurança Pública”, explica a publicação.

A decisão faz parte da Operação Posse Presidencial, que começou no dia 27 e vai até o dia 2, e foi tomada em reunião da equipe de segurança de Lula com o prefeito do Distrito Federal.